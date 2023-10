Movimento de veículos no feriado é grande nas estradas gaúchas

publicidade

Apesar do movimento maior na véspera do feriado, a manhã desta quinta-feira segue com grande tráfego de veículos nas principais estradas do Rio Grande do Sul. Segundo a concessionária CCR Via Sul, que administra as rodovias BR 290, BR 101, BR 448 e BR 386, cerca de 18 mil veículos já haviam passado pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha nesta quinta.

O monitoramento da concessionária aponta que, por volta das 14 horas, o fluxo era de 26 veículos por minuto no local se descolando em direção ao Litoral Norte. No sentido contrário, mais de 6 mil veículos se deslocaram até a Região Metropolitana no acumulado do dia.

Já na BR 386, cerca de 8 mil veículos passaram pelo pedágio de Montenegro rumando em direção ao interior. No sentido à capital, foram outros 6 mil carros até as 14 horas desta quinta. A concessionária estima que mais de 1 milhão de veículos trafegarão nas quatro rodovias durante o feriadão.