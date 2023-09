Muçum fica sem comunicação por conta da enchente

publicidade

Muçum, município de 4,6 mil habitantes do Vale do Taquari, está sem comunicação desde às 21h dessa segunda-feira, e, segundo moradores, 85% de seu território está abaixo d’água. A cidade foi uma das mais afetadas pela chuvarada de segunda-feira, que elevou o rio Taquari ao nível de 21,79 metros, mais de três metros acima da cota de inundação, que é de 18 metros, de acordo com as medições do Serviço Geológico do Brasil (SAGE/CPRM).

Completamente isolada do resto do mundo devido aos bloqueios da ERSs 129, que passa pelo município de Colinas, e 130, no sentido a partir de Arroio do Meio, Muçum é conhecida por suas ferrovias históricas e rotas turísticas. O prefeito Mateus Trojan está em Brasília, buscando recursos para reconstruir o município após uma catástrofe natural anterior.

Os moradores não conseguem comunicação com ninguém de fora, e quem está em outras cidades e tem parentes no município afetado se diz desesperado por informações. A Defesa Civil Municipal faz o possível, enquanto voluntários reforçam o trabalho.

O publicitário André Conceição Zanchett, 24 anos, está por ora cuidando das redes sociais do órgão, e tem parentes no município. Natural de Muçum, ele está trabalhando em Lajeado. “Estou tentando manter a calma, mas o medo e tudo o que tenho absorvido assusta. Tenho muito amor por nossa cidade e pelas pessoas que moram lá. Amigos, familiares, meu irmão devem ter perdido tudo também. O que se pode fazer para ajudar os municípios é de grande importância”, afirmou ele.

