Mudança em linhas de ônibus de Porto Alegre causa dúvidas e críticas de usuários

publicidade

Usuários relataram não saber das mudanças em quatro linhas de ônibus transversais de Porto Alegre da Carris para a iniciativa privada, iniciada hoje e prevista para durar em torno de 120 dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU). No Terminal Antônio de Carvalho, bairro Agronomia, um dos principais da Zona Sul da Capital, a pensionista Marne Machado, moradora do bairro Jardim Itu, embarcaria no turno da manhã no coletivo T10 - Triângulo/ Antônio de Carvalho, uma das linhas afetadas.

O problema é que ela estava acostumada com o ônibus da cor amarela, característico da empresa pública. No entanto, com a mudança para o Consórcio Mais, o veículo a atender o percurso dos terminais Triângulo ao UFRGS Câmpus do Vale nos dias úteis passa a ser o de cor verde. “Ainda bem que você me avisou”, comentou ela, quando soube pela reportagem da mudança. “Não pego muito este ônibus, mas ele precisa de outras melhorias também. Por exemplo, às vezes fico uma hora aqui aguardando”.

A alteração temporária, conforme a SMMU, é para “qualificar o atendimento oferecido aos cerca de 25 mil usuários que utilizam essas linhas”, diz o titular da SMMU, Adão de Castro Júnior. Conforme ele, a secretaria detectou “problemas pontuais em relação ao cumprimento de algumas tabelas”. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte de Porto Alegre (Stetpoa), Sandro Abbáde, as empresas privadas estavam “devendo” a quilometragem para a Carris, já que a companhia pública, em vias de privatização, assumiu algumas linhas das companhias privadas durante a pandemia.

“Falta à Carris dar mais preparo aos trabalhadores. A empresa está sofrendo duros golpes, tanto da gestão anterior quanto com o prefeito Melo, além do sucateamento dos ônibus. Aumentou o número de carros na oficina e com o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), saíram muitos mecânicos experientes”, critica ele. Apesar da mudança, a SMMU nega que ela tem a ver com a privatização, que está em andamento e deverá sair neste ano, conforme disse o prefeito Sebastião Melo, no evento Tá na Mesa, na Federasul, no final de março.

A secretaria também informou que houve divulgação nos ônibus, redes sociais da própria Prefeitura e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), além da imprensa. No entanto, hoje pela manhã, não havia indicações escritas das alterações no Terminal Antônio de Carvalho. Além do coletivo T10, que faz 74 viagens por dia, também mudaram da Carris as linhas T11 – 3ª Perimetral, com 186 viagens diárias, para os consórcios MOB (azul) e Viva Sul (vermelha), em dias úteis, sábados, domingos e feriados, T13 – Triângulo/PUC, com 54 viagens por dia, para o Consórcio MOB (azul), em dias úteis e sábados, e T5, com 112 viagens diárias, para o Consórcio Via Leste (verde), também em dias úteis, sábados, domingos e feriados.