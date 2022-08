Mudanças no trânsito na avenida dos Estados passam a valer a partir desta segunda em Campo Bom

publicidade

Com o objetivo de melhorar a fluidez e a segurança no trânsito de veículos em alguns trechos da avenida dos Estados, no município de Campo Bom, no Vale do Sinos, a prefeitura resolveu realizar algumas intervenções em áreas específicas da cidade, promovendo alterações de sentido já a partir desta semana.

As mudanças ocorrerão em trecho na área central, entre a avenida Brasil e a rua dos Andradas, na faixa em frente à empresa Arezzo, que agora vai ter sentido único, e na extensão recém-construída, do outro lado do arroio Schmidt, cujo fluxo de automóveis passa a ser nos dois sentidos da via.

A instalação da nova sinalização viária começa a ser executada nesta segunda-feira, quando também passa a valer a nova regra de trânsito implantada pela Prefeitura de Campo Bom. Na rótula do Complexo Cultural do Centro de Educação Integrada (CEI), na avenida Brasil, foi projetada a inserção de faixas elevadas, que devem ser colocadas na mesma semana. Os motoristas precisam ter atenção redobrada no trecho, alerta a administração municipal.

