Mulher morre após passar mal e cair dentro do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Uma mulher morreu após cair dentro do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga com a Salvador França, na zona Leste de Porto Alegre. O caso ocorreu às 14h20min desta sexta-feira. A corporação trata o caso como morte acidental. A informação foi confirmada pela Polícia Civil à Rádio Guaíba.

Conforme o delegado Mário Souza, a mulher teria passado mal e batido a cabeça, antes de cair nas águas do córrego. Ainda não se sabe, de acordo com o policial, se ela morreu por conta da batida ou por afogamento. “A informação que me passaram é que não trata-se de homicídio”, enfatizou.

Conforme soldados do 11º Batalhão de Polícia Militar, a mulher, de 29 anos, era moradora em situação de rua. A guarnição foi acionada, através de agentes da EPTC, e confirmou à reportagem que ela apresentava ferimentos na região da cabeça.

A volante da Polícia Civil foi acionada e encontra-se no local.