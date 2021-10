Multa moral alerta motoristas que estacionam em vagas reservadas para idosos e PCDs em Caxias

publicidade

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) ampliou a frequência e as áreas de fiscalização da campanha “Perceba a placa, proteja a vaga”. Com a ampliação das ações de fiscalização, os servidores passaram a fiscalizar o uso irregular das vagas de idosos e pessoas com deficiência (PCDs) no Estacionamento Rotativo. Anteriormente, o trabalho estava concentrado no quadrilátero central do município. Agora, a fiscalização atinge outros bairros e regiões periféricas do município de Caxias do Sul.

No momento, a campanha visa à educação do condutor e o respeito que deve ter com vagas destinadas exclusivamente a idosos e PCDs. Neste momento, para alertar ao motorista sobre a irregularidade, é colocado sobre o para-brisa uma multa moral chamando a atenção para a ilegalidade. A partir de 2022, entretanto, há previsão de autuação ao veículo e ao condutor em caso de flagrante.

As vagas do Estacionamento Rotativo destinadas exclusivamente a idosos e PCDs possuem regulamentação em decretos municipais. Para obter a credencial que dá direito ao estacionamento, é preciso ir à secretaria e solicitar o documento. No caso da credencial para PCDs, é necessário ter em mãos documento de identidade, CPF, comprovante de endereço e atestado médico. Já a credencial a idosos é emitida a pessoas com 60 anos ou mais. O custo é de R$ 18,08, para ambas as credenciais, que têm validade de dois anos. As renovações são gratuitas. Em caso de dúvidas, a SMTTM atende pelo telefone (54) 3290-3900.

