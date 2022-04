Município de Igrejinha realiza inaugurações nesta sexta-feira

publicidade

A sexta-feira foi de inaugurações no município de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Pela manhã, houve a entrega da nova sala do Centro de Educação Ambiental Augusto Kampff (CEAAK), no bairro Moinho. O espaço foi construído com o objetivo de atender de forma lúdica e interativa os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a temática escolhida pela escola em parceria com o Centro. O CEAAK tem desenvolvido um importante trabalho de Educação em Igrejinha. Por meio de brincadeiras, jogos, trilhas e momentos formativos, as equipes ensinam as crianças e alunos da rede municipal a importância do cuidado com o meio ambiente, desde o respeito à natureza até a preservação dos animais.

Também ocorreu a apresentação dos novos médicos de Igrejinha, no Centro Administrativo Prefeito Lauri Auri Krause. São nove profissionais contratados por meio de Processo Seletivo Simplificado e que irão compor as equipes da saúde do município. Segundo a prefeitura, as escalas estão em processo de elaboração, tanto no que se refere ao posto de atuação quanto a horários, mas a previsão é de se iniciarem os atendimentos já no decorrer da próxima semana.

O secretário de Saúde de Igrejinha, Vinício Wallauer, ao dar as boas-vindas aos profissionais, destacou que a contratação surgiu a partir da necessidade de um quadro de atendimento maior, especialmente devido a fatores pós-pandêmicos e relacionados à dengue. “Estamos enfrentando um novo período de dificuldades com os contágios pela dengue no município e todas as contratações feitas são para garantir que a população continue sendo bem atendida e encontre o cuidado especializado para suas necessidade." Na próxima semana, um novo processo seletivo para médicos será aberto no município, visando ampliar ainda mais o atendimento especializado na cidade.

À tarde, houve a inauguração da Agroindústria Rochedo, cujo espaço foi remodelado e ampliará a capacidade produtiva da Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Igrejinha (COOPAI). Na reforma e ampliação do prédio, que abrigava uma antiga escola, foram investidos R$ 213.895,57. As obras se iniciaram em abril de 2021 e abrangem toda a estrutura, que possuía 172 m² e recebeu a ampliação de 81 m². Desta forma, a estrutura conta agora com 253 m².

O prefeito Leandro Hörlle destaca que a inauguração é resultado do trabalho realizado com os agricultores. “Em nosso município são mais de 400 famílias que complementam sua renda com atividades de cultivo. São várias as ações que buscam atender essas famílias, e a agroindústria é uma delas. Este novo e remodelado espaço beneficiará muito os associados da COOPAI, que há mais de 12 anos tem levado o nome da agricultura de Igrejinha para toda a região por meio dos produtos que comercializa.”

Veja Também