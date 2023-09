Municípios da região Carbonífera seguem em alerta

publicidade

Municípios da região Carbonífera, como Triunfo e São Jerônimo, seguem em alerta por conta da cheia do Rio Jacuí. Em São Jerônimo, na tarde deste domingo, a chuva deu uma trégua, porém o nível do rio apresentou uma elevação. Durante a manhã, estava em 4,98 metros e por volta das 15h ficou em 5,01 metros. No município, são cinco adultos e oito crianças abrigadas em casas de familiares e no ginásio do Parque de Exposições.

Já em Triunfo, o Rio Jacuí chegou a 5 metros, de acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Vagner Pires Pinheiro. Ao todo, 21 pessoas continuam desabrigadas devido às cheias que atingem a região. Entre o fim da tarde de sábado e 18h de domingo, o nível do Jacuí subiu 15 centímetros.