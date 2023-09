Municípios da Região Metropolitana atuam para atender desabrigados

publicidade

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, o nível do Guaíba segue causando preocupação. Na tarde desta segunda-feira, a Defesa Civil do município de Guaíba realizou uma força tarefa para atender as famílias atingidas que precisam de abrigo. Vias como as avenidas Beira Rio e João Pessoa, além das ruas Marcílio Dias e Amaral Ferrador, foram afetadas. No início da tarde de hoje, o coordenador da Defesa Civil de Guaíba, Anderson Gawlinski, informou que haviam três pessoas desabrigadas. “Mas na semana passada chegamos a ter 28 pessoas desabrigadas”, relatou.

Em comunicado publicado nas redes sociais da Prefeitura de Eldorado, o prefeito em exercício, Ricardo Alves, disse que a maior parte das águas que tinham que descer do Vale do Taquari e da região dos municípios de Cachoeira do Sul e Rio Pardo já passaram por Eldorado. Conforme Alves, o maior problema agora é que a Lagoa dos Patos está muito cheia e o vento sul prejudica que a água escoe para o mar. O coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, João Ferreira, salientou que 58 pessoas de 17 famílias estão abrigadas no Ginásio Esportivo no Loteamento Popular. Também há cerca de 50 famílias desalojadas, que estão em casa de familiares. Ao todo, de acordo com Ferreira, são 300 pessoas fora de suas casas devido às enchentes.

Em Alvorada, foram registrados 11 milímetros de chuva durante o fim de semana, mas as águas estão baixando. Os bairros mais atingidos por alagamentos no município foram o 11 de Abril, o Americana, o Nova Americana e o Sumaré. Ainda segundo o levantamento atualizado nesta segunda-feira, foram 1.037 casas atingidas e foi necessário realizar 214 remoções de famílias para as residências de parentes e amigos. Além disso, 12 pessoas seguem abrigadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cedro.