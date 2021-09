Municípios da Região Metropolitana baixam faixa etária na campanha de vacinação contra Covid-19

publicidade

Com a chegada de novas doses da Pfizer e o avanço da campanha de vacinação em todo o Estado, as cidades da Região Metropolitana têm baixado ainda mais a faixa etária para o recebimento da primeira dose contra a Covid-19. Cachoeirinha vacina adolescentes entre 14 e 17 anos, independente de comorbidades, com a dose da Pfizer, nesta quinta (23). As unidades de saúde responsáveis pelo atendimento, que acontecem das 8h30min às 11h30min e das 13h às 16h30min, são ESF José Ari, ESF Carlos Wilkens, UBS Ildo Caçapava e Centro do Idoso.

Alvorada também baixou a faixa etária e vacina adolescentes de 16 anos, das 8h às 17 horas, no Ginásio Municipal Tancredo Neves, assim como Gravataí, que também imuniza adolescentes a partir dos 16 anos em todas as unidades de saúde.

Viamão imuniza os adolescentes de 16 anos nas 18 unidades de saúde do município e lembra que em três Unidades têm horário estendido para vacinação. São elas: Santa Isabel, Águas Claras e São Lucas, que atendem até as 20h.

Guaíba segue vacinando jovens com 18 anos ou mais nesta quinta-feira, no Ginásio Coelhão, das 8h às 14 horas, e também aplica a segunda dose de Coronavac, no mesmo horário e local. O município suspendeu antecipação de doses