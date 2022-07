Municípios do Nordeste do RS assinam ofício para ingressar no Roteiro Turístico Termas e Longevidade

publicidade

Os municípios de André da Rocha, Nova Bassano, Vista Alegre do Prata e Fagundes Varela assinaram, nesta terça-feira, o ofício de intenção de ingresso no Roteiro Turístico Termas e Longevidade. Estiveram reunidos, em Vista Alegre do Prata, representantes de nove municípios da região, por intermédio da Associação de Turismo da Serra Nordeste (Atuaserra). Atualmente o roteiro é formado pelos municípios de Cotiporã, Nova Prata, Protásio Alves, Veranópolis e Vila Flores. As ligações entre os nove municípios, seus atrativos turísticos, culturais e religiosos, suas belezas naturais e patrimoniais se somam para alavancar ainda mais o potencial da região.

A geografia do turismo, em sua posição e logística, facilita o desenvolvimento de atrativos, pois as rodovias BR 470 e a ERS 324, além de projetos de integração e pavimentação municipais, permitirão a facilidade de acesso e a circulação de turistas e visitantes nas cidades. Todos os municípios possuem potencial empreendedor, com agroindústrias e com empresas dispostas a receber visitantes, bem como notáveis bens materiais e imateriais, que se agregam aos saberes e fazeres das localidades.

Como alternativas ao roteiro, devido à presença de rios e riachos, os municípios dispõem de campings, que se somam aos meios de hospedagens, assim como roteiros integrados de religiosidade, para caminhantes e peregrinos, além dos projetos integrados de cicloturismo, como agregação de valor. Conforme a prefeitura de Vista Alegre do Prata, a união entre os municípios da região é uma ferramenta imprescindível para o sucesso, desenvolvendo políticas públicas de cooperação e estratégias de mercado, para o reconhecimento dos municípios enquanto destino cobiçado pelos turistas.

