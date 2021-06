Municípios do RS aplicam vacina contra a Covid-19 em novas faixas etárias nesta quinta

publicidade

Várias cidades do Rio Grande do Sul amplia nesta quinta-feira a faixa etária para vacinação contra a Covid-19. Em Santa Maria, no Centro do Estado, "a partir desta quinta-feira vamos vacinar as pessoas a partir de 50 anos de idade”, destaca o secretário municipal de Saúde, Guilherme Ribas. A ação vai acontecer em 12 pontos do município no horário das 8h ao meio-dia.

Segundo o secretário, o avanço no que diz respeito a faixa etária acontece em decorrência da programação vacinal que foi colocada em execução desde o início da campanha e que possibilitou ter doses disponíveis para abranger mais idades. O secretário lembrou que na última ação realizada nesta terça-feira, 4.248 pessoas de 54 anos ou mais receberam a primeira dose contra a Covid-19. Ao todo, estavam disponíveis 6 mil doses, que foram distribuídas em 12 locais.

Com a antecipação da faixa etária, a vacinação para cadastrados no programa Estratégia de Saúde da Família (ESFs), que ocorrerá nesta sexta-feira, será para pessoas com 48 anos ou mais. No sábado, dia 19, a ação será para pessoas da mesma faixa etária. Nesta quarta-feira, os acamados e cuidadores com mais de 18 anos e que foram previamente cadastrados começam a ser vacinados. Profissionais da área da saúde percorrerem os locais, conforme os endereços dos pacientes, para a aplicação da primeira dose. Ao todo, a prefeitura recebeu 90 cadastros. Além desses pacientes, integrantes das Forças Armadas seguem sendo vacinados.

Na Fronteira-Oeste, a Secretaria de Saúde de Alegrete, informou que nesta quinta-feira, haverá aplicação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca. Conforme a SMS, são 240 pessoas que devem receber o imunizante. A vacinação acontece exclusivamente na sala de vacinas do antigo Pronto Atendimento Médico (PAM). “Diante dessa situação, solicitamos que nesta quinta-feira às pessoas que precisam receber a vacina contra influenza ou outras vacinas de rotina dirijam-se às demais UBSs com sala de vacinas”, orienta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Michael. A vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 está suspensa até a chegada de nova remessa.

Em Esteio, na região Metropolinata, pessoas com 47 anos ou mais, independente de comorbidades, já podem agendar a vacinação contra a Covid-19 pelo site da prefeitura. A aplicação da primeira dose para este público acontece na quinta e na sexta-feira em drive-thru que será montado em frente da Secretaria da Saúde (avenida Padre Claret, 666), das 18h às 19h45min. No sábado a imunização acontece das 8h30min às 13h15min, no mesmo local. Também podem fazer o agendamento pessoas acima dos 18 anos com comorbidades ou deficiências permanentes elencadas pelo Ministério da Saúde.

Quem não conseguir agendar pelo sistema poderá utilizar o telefone (51) 3433-8400 (ramal 1), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Na vacinação, é necessário levar comprovante de residência e documento de identificação com foto e, no caso de pessoas com comorbidades, documento que ateste a doença (laudo médico ou prescrição de medicamento de uso contínuo para as doenças relacionadas ou exame com laudo conclusivo). Durante toda a semana, também na Secretaria de Saúde, das 13h às 17h, serão aplicadas segundas doses da vacina AstraZeneca em quem já completou o prazo para receber a injeção de reforço (o dia está especificado na carteira de vacinação entregue no momento da aplicação da dose inicial).

A Prefeitura de Pelotas, na região Sul do Estado, anunciou nova ampliação de idade no cronograma de vacinação contra a Covid-19 no município. Nesta quinta-feira, começam a ser imunizadas pessoas de 54 anos, sem comorbidades, em ação no drive-thru do Centro de Eventos, das 9h às 17h. Dando continuidade ao processo, na segunda-feira, 21 de junho, o mesmo público pode receber a 1ª dose da proteção nos pontos instalados nos bairros da cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará 2 mil doses do imunizante durante o drive-thru e adotará o sistema de distribuição de fichas para organizar o processo nos pontos de vacinação.

*Com informações dos correspondentes Renato Oliveira, Fred Marcovici e Fernanda Bassôa