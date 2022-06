Municípios gaúchos oferecem programação diversificada para Festas Juninas

publicidade

Além das habituais Festas Juninas que ocorrem nas escolas, diversos municípios do Estado elaboraram programações, para toda a comunidade, em alusão à festividade. Nesta quinta-feira, iniciam as atividades da Festa de São João do Montenegro, no Vale do Caí, cuja expectativa é reunir um grande público junto ao Parque Centenário da cidade. A abertura oficial da festa acontece às 19h30min. A programação, que se estende até domingo, é viabilizada pelas leis estadual e federal de incentivo à Cultura, com entrada franca. Entre as atrações, uma gincana temática será realizada com crianças e adolescentes de 6 a 16 anos na sexta-feira. São 50 vagas oferecidas e as inscrições podem ser feitas no site do evento.

De acordo com a Prefeitura de Montenegro, a gincana terá disputa focada no resgate de antigas tradições juninas, como corrida do saco e cabo de guerra, entre muitas outras brincadeiras e diversões. Segundo Alex Mello, diretor da Idealize - Consultoria em Projetos, organizadora do evento, entre os objetivos dos festejos, está o de valorizar as origens das festas de São João. “A gincana é uma atividade que une a brincadeira com o conhecimento da história, de como eram as festas antigamente”, frisa. Maiores informações estão disponíveis no site do evento.

Em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, a Biblioteca Pública Machado de Assis promove nesta sexta-feira, a partir das 14h, a atividade “Arraial da Biblioteca”. A ação, aberta ao público em geral e com entrada gratuita, tem como objetivo fomentar o estímulo a leitura através de romances e poemas literários. “O Arraial é um convite para as pessoas visitarem o espaço, trazendo um pouco mais de conhecimento aos festejos juninos e folclóricos do Brasil”, comenta a bibliotecária, Sabrina Beatriz Martins Andrade.

A ação terá distribuição de pipoca e Hora do Conto com temática junina para as crianças. A Biblioteca Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, 66, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Campo Bom, também no Vale do Sinos, o Arraial no Parcão, marcado para este domingo, foi transferido para o dia 2 de julho em função da previsão de chuva. A ação está programada para acontecer nas quadras esportivas do Parque da Integração Arno Kunz. “O propósito é reunir novamente as famílias e promover atividades que as aproximem dos espaços públicos”, observa o prefeito Luciano Orsi, idealizador do evento. A programação é gratuita e contará com shows nativistas e apresentações locais. Além das atrações musicais, o espaço receberá diversas atividades típicas da época de São João, praça de alimentação, com pipoca, pinhão e quentão.

Já em Herval, no Sul do Estado, a 35ª edição da Fejunahe movimenta a cidade até este domingo. O evento ocorre na Praça Central Marquês de Herval, é gratuito e aberto ao público, com as mais diversas programações, com atrações infantis e shows de diversos ritmos. Nesta quinta-feira, a programação conta com os shows de Unidos da Folia, às 19h; Virou Maniah, às 20h; Mariana Maciel, às 21h; e DJ Diego, às 23h. Nesta sexta-feira, haverá gincana a partir das 15h e a abertura oficial do evento está marcada para as 19h. Na sequência se apresentam o Coral do CRAS entre outras atrações. À meia-noite começa o baile com a banda Portal 4, no Clube Comercial. No sábado a programação começa às 15h, com a mateada e, após, segue com programação extensa de apresentações. O último dia da Fejunahe (domingo), começa às 15h30min com mateada e o encerramento da festa é às 23h. A programação completa está disponível na página do Facebook da prefeitura.

*Com informações das correspondnetes Fernanda Bassôa e Angélica Silveira

