Municípios gaúchos seguem com aplicação de vacinas contra a Covid-19

A Prefeitura de Santa Maria dará sequência à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 no município nesta terça-feira, ampliando a faixa etária das pessoas a receberem o imunizante. Ao todo, oito locais receberão pessoas que tenham 62 anos ou mais para a aplicação da primeira dose. Estarão disponíveis 5 mil vacinas.

A ação se torna possível porque uma nova remessa de doses contra a Covid-19 foi recebida na última sexta-feira, na sede da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS). Para Santa Maria, o Estado destinou 11.845 imunizantes, sendo 6.320 para ações de aplicação de segunda dose e 5.525 para de primeira dose.

Além da ação programada para terça-feira, outras iniciativas já estão previstas, exigindo atenção por parte dos idosos já vacinados. Trata-se da continuidade da campanha de prevenção ao coronavírus. Nesta segunda-feira, ocorre a aplicação da segunda dose para pessoas de 77 anos ou mais que foram vacinados no distrito de São Valentim. Na quinta-feira, acontecem outras três ações, todas destinadas para pessoas de 70 anos ou mais, que receberão a segunda dose nos distritos de Passo do Verde e Boca do Monte e na cidade, em 11 locais. Já no próximo sábado, dia 24, é a vez da segunda dose aos profissionais liberais da saúde.

Caxias do Sul, na Serra, recebeu mais 17.625 vacinas para imunização contra a Covid-19, na última remessa enviada ao município. Desse total, 8.650 serão destinadas à segunda aplicação e outras 8.975 serão usadas para os idosos que ainda não receberam a primeira dose.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que nessa segunda-feira, segue a aplicação da primeira dose para idosos de 62 anos ou mais no drive-thru do Shopping Villagio Caxias, das 8h30min às 16h. Na terça-feira, a vacinação será estendida para pessoas de 61 anos ou mais, no mesmo local e horário. Já na quarta-feira, os idosos de 61 anos ou mais serão vacinados no drive-thru do Shopping Villagio Caxias e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Cruzeiro, Esplanada, Vila Ipê, Reolon, Desvio Rizzo, Eldorado e Cinquentenário. Nesse dia, o horário em todos os pontos será das 8h30min às 14h.

É obrigatório levar documento oficial com foto e CPF. Se o idoso tiver Cartão SUS, deve apresentá-lo também. Nesses dias e horários será aplicada apenas a primeira dose e para o público especificado, enquanto houver disponibilidade de vacinas. Todos os pontos de vacinação fazem coleta de alimentos não-perecíveis, destinados ao Banco de Alimentos.

A 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), que abrange 49 municípios da Serra e tem sede em Caxias, recebeu um montante de 44.935 doses da vacina contra a covid-19. Caxias do Sul também vai aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos de 70 anos ou mais nessa semana. Serão imunizados aqueles que receberam a primeira aplicação de Coronavac/Butantan entre 22 e 26 de março.

Haverá drive-thru nos Pavilhões da Festa da Uva e na rua Plácido de Castro (Maesa) na segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 8h30min às 16h; e as UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila Ipê, Reolon, Desvio Rizzo, Eldorado e Cinquentenário estarão vacinando na quinta e na sexta-feira, das 10h às 16h. Na data anotada na carteira de vacinação, idosos devem se dirigir preferencialmente ao mesmo local onde ocorreu a primeira aplicação. Aqueles que eventualmente estiverem agendados para o dia 21, que é feriado, podem comparecer no dia 19 ou 20.

Já na região Metropolitana, ao todo, exatas 17.584 pessoas já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Canoas e a aplicação da dose complementar segue nesta segunda-feira, das 8h às 12h, nas 27 unidades básicas de saúde e clínicas de saúde da família. Só na última sexta-feira, 3.520 pessoas procuraram as unidades para completar o esquema vacinal, o que garante a proteção contra o coronavírus. A Secretaria Municipal da Saúde alerta que todos os que já receberam a primeira dose devem ficar atentos à carteira de vacinação para saber se já está na hora de procurar uma unidade básica de saúde para a dose de reforço. O prazo recomendado para aplicação da segunda dose é de 28 dias, no caso da CoronaVac, e de 90 dias (três meses) para a AstraZeneca.

Aqueles que já cumpriram o intervalo e ainda não receberam a segunda dose devem procurar uma unidade básica de saúde ou clínica de saúde da família para completar a imunização. Mesmo que o prazo indicado na carteira de vacinação tenha passado, é fundamental que a pessoa faça a segunda aplicação, pois só assim estará imunizada.

Entre os 53.671 vacinados com a primeira dose, estão 39.462 idosos acima de 63 anos, 11.742 profissionais de saúde, 979 profissionais das forças de segurança, 852 idosos institucionalizados, 279 idosos acamados, 264 pessoas com deficiência institucionalizadas e 93 quilombolas. Já a segunda dose foi aplicada em 10.619 idosos, 6.126 profissionais de saúde, 625 idosos institucionalizados, 157 acamados e 57 pessoas com deficiência institucionalizadas.

Em Cachoeirinha, nesta segunda-feira, as equipes de saúde da prefeitura dão início a vacinação dos idosos com 61 anos ou mais e seguem com a aplicação das segundas doses para aqueles que já estejam no prazo estipulado, conforme a Carteira de Vacinação. As imunizações acontecem das 8h30 às 11h30, e das 13h às 16h30, nas unidades Carlos Wilkens, Décio, José Ari, José Ramos, Ildo Caçapava, Jardim Betânia e também no centro do Idoso. Para os acamados e cuidadores é necessário realizar cadastro no aplicativo Cachoeirinha Contra Coronavírus, disponível no Google Play, App Store e no site da campanha. Caso necessite de informações, ligue para (51) 3041-8655. Se a pessoa é portadora de câncer, doença reumática ou outra doença que comprometa a sua imunidade, é necessária apresentação de autorização médica para a vacinação.

No Norte do Estado, a Secretaria de Saúde de Passo Fundo informou que nesta segunda-feira, prossegue a vacinação contra o Covid-19, com a imunização de pessoas nascidas em 1960, que completarão ou completaram 61 anos em 2021. A vacinação será realizada no CTG Lalau Miranda, a partir das 8h. A secretária de saúde, Cristine Pilati, informou que restam 900 doses. “Enquanto houver unidades disponíveis, estaremos vacinando", disse.

Nesta terça-feira, poderão receber a segunda dose as pessoas com prazo de 20 e 22 de abril para a complementação do esquema vacinal. A data consta na carteirinha entregue pelos profissionais da saúde no momento da primeira dose. A vacinação também será realizada no CTG Lalau Miranda, das 8h às 14h. Ainda da terça-feira, das 9h ao meio-dia, haverá o trabalho de imunização nos seguintes locais: Ambulatório de Especialidades; Cais Hípica e Cais Vila Luíza; e ESFs Nenê Graeff, Zachia, Donária/Santa Marta, Vila Nova e São José.

*Com informações dos correspondentes Agostinho Piovesan, Celso Sgorla, Fernanda Bassôa e Renato Oliveira

