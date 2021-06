Museu de São Leopoldo volta a receber visitantes

publicidade

Mais de um ano com as portas fechadas, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo (MHVSL) volta a receber visitantes a partir desta quinta-feira. Conforme a direção do local, a visitação ocorre de terça a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, com entrada gratuita, após 16 meses com restrição ao público.

Segundo o presidente da instituição, Cássio Tagliari, além da higienização dos espaços, há limitação de lotação em função do distanciamento. Ao longo do período sem poder receber o público e também pesquisadores, a equipe do museu passou a realizar diferentes ações, envolvendo datas históricas com imagens e curiosidades publicadas nas redes sociais, além do novo projeto que envolve a digitalização de parte do acervo do local, sendo um deles o material do Jornal Deutsche Post, acervo raro e inédito do jornal editado em língua alemã, que circulou de 1880 a 1928. O projeto em questão está aprovado no Pró-Cultura RS através da LIC do Estado do RS e busca mais investidores.

Localizado na avenida Dom João Becker, no Centro de São Leopoldo, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo possui em seu acervo cerca de 10 mil objetos, 25 mil livros, 85 mil fotos, 9 mil periódicos e 12 mil documentos únicos e raros sobre a imigração alemã e a história de São Leopoldo. A exposição permanente apresenta uma seleção do acervo. Mostras itinerantes contam sobre diversos temas e curiosidades. Um universo histórico para ser percorrido. E o museu ainda conta com projetos de apoio como a doação de Imposto de Renda, projeto mantenedor e ainda oportunidade para ser um voluntário. Informações e contatos podem ser feitos pelo telefone e WhatsApp (51) 3592-4557 ou no e-mail museuhistoricosl@museuhistoricosl.com.br.

