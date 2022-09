Museu Naval de Rio Grande realiza o evento "Um Dia no Museu" neste sábado

publicidade

O Museu Naval de Rio Grande estará aberto para visitação neste sábado, das 9h às 11h30min e das 13h30min às 17h. O evento, chamado de “Um Dia no Museu”, faz parte das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil.

Inaugurado em 12 de dezembro de 2001, o Museu é um espaço destinado a preservação da memória naval do Brasil, à divulgação da atuação da Marinha na região sul do país. O espaço é considerado um dos mais importantes museus da Marinha, pois reúne um vasto acervo e está localizado em frente ao Comando do 5º Distrito Naval.

Os interessados também poderão visitar a Praça Heróis Navais, onde está localizado o monumento de Almirante Tamandaré, que é o Patrono da Marinha, a Sala da Memória de Tamandaré, o Memorial aos três heróis navais do Rio Grande e o Monumento Imperial Marinheiro Marcílio Dias.

