Mutirão convida comunidade para cuidar do coração no Shopping João Pessoa

Em alusão ao Dia Mundial do Coração, o Instituto de Cardiologia promove uma ação nesta sexta-feira para aproximar a comunidade com a rotina de cuidados com a saúde. O espaço montado para atender e orientar o público conta com uma equipe multidisciplinar na Praça de Alimentação do Shopping João Pessoa.

No local, profissionais estão aferindo pressão e orientando as pessoas sobre sua rotina de cuidado com a saúde. De acordo com Leonardo Amarante, enfermeiro e professor da Escola Profissionalizante do Instituto de Cardiologia, a intenção da ação é trabalhar a prevenção de problemas cardiovasculares.

“Às vezes, o primeiro conhecimento do problema é neste momento. Então aparece uma pressão alta e daqui a pouco já é um gatilho para a pessoa prestar atenção e fazer um check-up, ou procurar um cardiologista. Esse é o nosso papel aqui hoje”.

A secretária do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Cardiologia, Laura Novaes, destacou a importância de conscientizar a comunidade sobre o acompanhamento da saúde. “Queremos aproximar o Instituto de Cardiologia da população. A gente tem uma comunidade com deficit desse conhecimento então o nosso objetivo é que hoje é trazer essa informação para a população”.

Fazem parte da equipe que participa da ação dezenas de profissionais da área da enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia e educação física. Entre aqueles que visitaram o espaço para manter o cuidado em dia está a aposentada Gladis Saraiva, de 82 anos. “Tento manter o costume de aferir a pressão e cuidar da saúde. Tento também sempre fazer uma caminhada”.