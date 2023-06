Mutirão do Demhab no Terminal Antônio de Carvalho termina com movimento moderado

publicidade

O Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, foi o primeiro de quatro terminais a receber o mutirão de recadastramento do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na manhã desta quarta-feira. Não houve filas e os atendimentos foram rápidos. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a iniciativa, feita em conjunto com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), é um complemento ao recadastro existente no site, e visa aproximar o serviço da população.

As ações serão sempre nas quartas. No próximo dia 14, o mutirão será no Terminal Triângulo, bairro Sarandi. Depois, no dia 21, ocorre no Terminal Azenha, e, no dia 28, no Nilo Wulff, na Restinga, ainda sem horários definidos. “Queremos que as pessoas façam seu recadastramento para o Minha Casa, Minha Vida, e estamos colocando todos os serviços à disposição”, afirma o secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Smharf), André Machado.

A desempregada Taiane da Silva levou a mãe, a recicladora Lorena Pereira, e o filho, Enzo, 4 anos, para realizar seu recadastro. Todos são moradores do bairro Jardim Carvalho. “Foi muito rápido, bem tranquilo. E não posso perder o benefício do Bolsa Família que, para nós, é muito importante”, afirmou ela. Machado, por sua vez, reforça que ao menos é necessário ter o Número de Identificação Social (NIS), que passou a ser obrigatório, além do CPF e documento com foto digitalizado.

Ele revela ainda que, durante todos os dias da segunda semana de julho, o mutirão do Demhab voltará ao Mercado Público, onde já ocorreu, bem como haverá postos de cadastramento nas assembleias regionais do Orçamento Participativo. “Vamos fazer também outras ações que estamos pensando. Nossa ideia é facilitar este acesso. Temos a divisão dos cadastrados na Capital e estamos vendo como será em cada região”, comenta Machado.

O recadastro termina em 31 de julho, e, até o momento, somando todos os meios, em torno de 1,5 mil pessoas já o fizeram, com prevalência dos bairros Restinga, Bom Jesus, Jardim Carvalho, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Partenon, Rubem Berta, Santa Tereza e Vila Nova. Após, em agosto, será aberto um cadastro a novos interessados. Ainda assim, é muito abaixo das 64 mil famílias inscritas no cadastro habitacional do Demhab.

Ainda que o objetivo principal da ação seja identificar todas as famílias interessadas em moradia e que já possuem cadastro junto à Prefeitura, Machado comenta que o Demhab descobriu “algumas centenas de pessoas” que são de fora de Porto Alegre, desde cidades próximas, como Viamão, até São Paulo e Rio de Janeiro, que também se cadastraram. Por si só, isto não chega a ser uma irregularidade, porém estas pessoas, que julgam ter completado o processo em Porto Alegre, na realidade não chegam a ser cadastradas de fato.