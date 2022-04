Mutirão do Trabalho oferece quase 400 vagas em Bento Gonçalves

publicidade

Com quase 400 vagas de emprego sendo oferecidas para a população, a 3ª edição do Mutirão Trabalho Para Todos, foi realizada neste sábado, em Bento Gonçalves, no bairro Vila Nova, na praça Padre Rui Boza. A ação ocorreu das 9h às 11h, e foi organizada pelo Gabinete da Primeira-dama e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes).

Estiveram presentes aproximadamente 30 empresas dos mais variados segmentos de atuação. A atividade contou com a confecção de currículos pela equipe da Acessuas Trabalho, apresentação de vagas e oportunidades de trabalho, cursos profissionalizantes e outras ações.

O Balcão de Oportunidades também esteve presente no local com vagas para diversos setores. Acesse o site sobre o programa.