“Não vamos admitir bloqueios de rodovias”, afirma secretário da Segurança do RS

O secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, afirmou nesta quarta-feira que o governo do Estado vai redobrar os esforços para impedir a interrupção do trânsito nas rodovias estaduais. Ele destacou que as forças de segurança seguem atuando nas rodovias para garantir a circulação de pessoas e a distribuição de combustíveis e alimentos. “Não vamos admitir bloqueios ou interdições nas rodovias do RS. Se detectarmos bloqueio parcial ou efetivo, a orientação aos policiais é para desobstruir a via”, explicou.

Após a criação do Gabinete de Crise RS, Santarosa afirmou que 70 pontos de bloqueios registrados desde o início da semana foram dissipados. “Terminamos a terça-feira sem nenhuma rodovia bloqueada”, frisou. Ao avaliar o cenário das manifestações no Estado, Santarosa afirmou que 6 batalhões de choque e quase mil homens reforçam o policiamento no Estado para atuar na desinterdição de rodovias. “Em vários pontos existe concentração de manifestantes na lateral da via. Nos locais em que há interdição, os manifestantes são convidados a se retirar”, ressaltou.

Um balanço parcial aponta que as autuações nas rodovias estaduais e federais, de segunda até quarta-feira, totalizam 187 no Estado. Os valores variam de R$ 17 mil, para pessoas físicas, a R$ 100 mil a pessoas jurídicas. Foram 166 autuações em rodovias estaduais. E outras 17 em estradas federais. “Não podemos ficar com a malha viária engessada”, argumentou. Ao salientar que o governo não vai admitir bloqueios das estradas, Santarosa afirmou que a orientação é para que a população denuncia as intervenções nas rodovias pelo 181. A denúncia pode ser efetuada sem necessidade de identificação.