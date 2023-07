Nível começa a baixar em São Sebastião do Caí e famílias devem voltar para a casa no sábado

publicidade

O nível do rio começou a baixar em São Sebastião do Caí e a expectativa é que famílias retornem para casa no sábado. O nível do rio na manhã desta sexta-feira estava na marca de 12,22m. De acordo com a Defesa Civil, ocorreu uma redução de 10 centímetros nas últimas três horas. A estabilização se iniciou por volta das 3h. Há 195 pessoas fora de casa (60 famílias).

O coordenador da Defesa Civil, Ênio dos Santos, afirma que o rio entrou em declínio e a expectativa é que a partir deste sábado as famílias que estão alojadas nos abrigos do Município e na casa de parentes comecem a retornar para suas residências. "Precisamos trabalhar com uma margem de segurança e também existe o período de limpeza dos locais atingidos. O avanço das águas para dentro das casas resulta em muita lama. Nestes casos, a Prefeitura fornece kits de limpeza, com água sanitária e detergente para que seja feita a higienização dos locais", afirmou

Segundo ele, em situações que há pessoas idosas ou com problemas de saúde, voluntários também auxiliam nas ações de limpeza e reconstrução das áreas atingidas. "O nosso município vivencia a questão das cheias há muito tempo, porém, nos últimos 30 dias tivemos muitos eventos climáticos seguidos, com bloqueio de ruas, problemas em encostas, morros e deslizamentos. Muitas famílias perderam tudo no ciclone de junho, onde o rio chegou a marca dos 14,24m. Temos um estoque de roupas para doação, mas estamos carentes de móveis, especialmente utensílios de cozinha e dormitório. Precisamos muito atender esta demanda. Contamos com a solidariedade da população", ressaltou

Na cidade, além de pontos de inundação, há também trechos bloqueados para o tráfego de veículos. Na ERS-124, o trecho entre São Sebastião do Caí e Pareci Novo foi interrompido devido à quantidade de água na pista.

Veja Também