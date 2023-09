Nível do Guaíba deve continuar subindo nas próximas 24 horas, mostra boletim do governo estadual

publicidade

O governo do Estado monitora, continuamente, o nível dos rios em todo o Rio Grande do Sul. Neste momento, alguns rios começam a baixar, ao passo que outros estão subindo. A situação, portanto, ainda requer atenção. Conforme o boletim de monitoramento hidrológico, fechado por volta das 10h desta quinta-feira (7/9), boa parte dos rios do Estado apresentam níveis de atenção, com diferentes desdobramentos da situação, conforme as regiões. A situação que requer mais atenção é a do Guaíba.

O acompanhamento é realizado pela Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em articulação com a Defesa Civil estadual. A partir da medição do nível dos rios em diversas estações do Estado, os profissionais realizam as análises, que levam em consideração três limiares: atenção, alerta e inundação.

A medição do rio Guaíba na Estação Cais Mauá C6 marcou, nesta quinta, 2,43 metros. O hidrólogo Pedro Camargo, da Sala de Situação, aponta que a tendência é de o Guaíba continuar subindo nas próximas 24 horas, com reflexos nas ilhas do Delta do Jacuí.

“O principal problema agora é a evolução dos níveis do Guaíba. Ele acabará recebendo o pico das cheias do Taquari e dos Sinos. Permaneceremos analisando o comportamento do Guaíba, que é influenciado por vários fatores, inclusive a direção dos ventos. Naturalmente, com o escoamento da água, ele subirá um pouco, podendo atingir, no máximo, três metros, que é a cota de extravasamento dele no cais”, explicou Camargo.

O rio dos Sinos está acima da cota de inundação e apresenta elevação. Os rios Taquari, Jacuí e Caí, que também estão acima da cota, apresentam estabilidade ou declínio. As bacias do Médio Uruguai, Ibicuí, Gravataí e Guaíba apresentam níveis em alerta. O Sinos marcou 4,48 metros na estação de São Leopoldo e 7,26 metros na de Campo Bom. A perspectiva é de que essa elevação se converta em estabilidade nesta quinta-feira.

O Gravataí, que apresenta uma elevação considerada bastante lenta, subindo menos de um centímetro por hora, deve entrar em estabilidade e depois em declínio, nos próximos dias.

No Vale do Taquari, região bastante afetada pelas enxurradas, o pico da cheia já passou, e a tendência agora é declínio, até os rios voltarem a limiares normais.

O alerta para inundação do rio Jacuí, a partir de Triunfo até o Delta do Jacuí e ilhas do Guaíba, foi renovado na manhã desta quinta, com vigência até as 9h de sexta (8/9). “Em Triunfo, o rio já está começando a apresentar declínio, porém a onda de cheia que veio desde o Taquari ainda continua fluindo, chegando ao Delta do Jacuí e ao Guaíba. Então, requer atenção, principalmente em relação às ilhas do Guaíba”, ressaltou Camargo.

O alerta para o rio dos Sinos, emitido na quarta-feira (6/9) pela Defesa Civil, tem vigência até a tarde desta quinta. Segundo a Sala de Situação, esse alerta deve ser renovado porque, em São Leopoldo, o rio está em elevação.

As bacias do Ibicuí e do Médio Uruguai estão com estações em alerta. O rio Uruguai, em São Borja, apresenta uma lenta, mas persistente, elevação. Há possibilidade de emissão de alerta, nesta quinta, para inundação em São Borja, mas sem grandes proporções.

O rio Ibirapuitã, em Alegrete, que estava apresentando limiar de alerta, entrou em declínio, mas seguirá sob monitoramento, devido às previsões de chuvas no Sul e na Campanha. Diante dessas precipitações, é possível que esse rio apresente alguma resposta mais significativa.