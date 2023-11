Nível do Guaíba recua após repiques e tem menor marca desde enchente histórica de terça

publicidade

Apesar das chuvas e de um repique, o nível do Guaíba na tarde desta quarta-feira tinha tendência de baixa e era o menor desde a enchente histórica da última terça. As réguas marcaram 3,46m, o maior registro desde 1941.

No final da tarde desta quarta chuvosa em Porto Alegre, as águas recuaram para 3,19m às 17h15min. Os transtornos e as comportas seguem fechadas na Capital para conter o avanço das águas. Desde o começo do dia, o nível baixou 14 centímetros se comparado aos picos da manhã, 3,33m, tarde, 3,32m, e o momento atual.

Registro histórico

Na manhã de terça-feira, o nível do Guaíba chegou às 8h15min ao histórico patamar de 3,46m, o maior desde a grande enchente de 1941, de 4,76m. Como efeito, a cidade presenciou o alagamento da Orla, a suspensão do serviço de trens, a inundação do Quarto Distrito e inúmeros resgates na região das Ilhas.

