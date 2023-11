publicidade

Com o passar das horas desta segunda-feira, o nível do Guaíba segue aumentando e passou de 3,10, número que ultrapassou a cota de extravasamento. A partir disso, a prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar as comportas para evitar alagamentos ainda maiores daqueles já registrados no Cais Mauá e no Quarto Distrito. Em outro ponto da Capital, a situação das ilhas é de muita atenção. A dos Marinheiros, das Flores e a da Pintada estão com cheia, obrigando moradores a andarem com água na cintura.

Em alguns casos, os residentes da regiões das Ilhas usam barcos e até isopor para poder se deslocar.

Ilhas de Porto Alegre estão alagadas / Foto: Ricardo Giusti

Na Ilha da Pintada, o deslocamento é feito de forma improvisada / Foto: Ricardo Giusti

Alagamento fez com que moradores carregassem animais / Foto: Ricardo Giusti

VÍDEO | Com o passar das horas desta segunda-feira, o nível do Guaíba segue aumentando e chegou a 3,10, número que ultrapassou a cota de extravasamento



📹Ricardo Giusti pic.twitter.com/KqGlgE6v0L — Correio do Povo (@correio_dopovo) November 20, 2023

VÍDEO | Nível do Guaíba segue em crescimento, e ilhas enfrentam novos alagamentos em Porto Alegre



📹@jonathasac pic.twitter.com/6TOSftbhmz — Correio do Povo (@correio_dopovo) November 20, 2023

Em outra parte de Porto Alegre, nesta manhã, o sistema de esgoto da zona Norte já revertia a água do Guaíba, com alagamentos em vias do Quarto Distrito. No Cais Mauá, por volta das 7h as ondas no Guaíba já faziam o nível da água reverter sobre a plataforma do cais. Apesar disso, o sistema de diques da cidade segue aberto.

De acordo com a prefeitura da Capital, o Ginásio do Demhab foi aberto como ponto de acolhimento emergencial e está apto a receber as famílias que necessitarem.

Em setembro, quando o Rio Grande do Sul enfrentou um dos piores quadros climáticos das últimas décadas, o nível do Guaíba alcançou o pico de 3,18cm e inundou a orla da Capital. Houve o acionamento do sistema de comportas e o Cais Mauá ficou tomado pelas águas. Pouco mais de 24 horas após reabrir o sistema, a cidade voltou a fechá-lo com um segundo quadro de elevação rápido do nível das águas.

