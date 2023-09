Nível do Guaíba volta a subir e está a 23 centímetros de transbordar no Centro de Porto Alegre

publicidade

O nível do Guaíba voltou a subir e renovou a marca histórica registrada no início da tarde de ontem. Segundo a medição da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente no Cais do Porto, no Centro Histórico de Porto Alegre, a régua automática anotou 2,77 metros pouco depois das 14h desta terça-feira.

Ao ultrapassar um centímetro da marca mais alta do dia anterior, a medição de hoje se torna a terceira maior já computada no Cais do Porto desde a grande enchente de 1941. O segundo maior registro deste século foi de 2,97 metros anotado em outubro de 2015, ano que sob a influência de um Super El Niño o Rio Grande do Sul também enfrentou longo período de cheias.

A cheia motivou o fechamento de seis comportas no muro da avenida Mauá. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), mais de 100 servidores participaram da operação nos portões 1, 2, 3, 11, 12 e 14. Outros seis portões já estavam fechados e dois permanecem sob monitoramento e serão acionados caso o nível do Guaíba alcance 2,80 metros.

Veja Também