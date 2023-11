Nível do Rio Uruguai segue subindo em São Borja, Itaqui e Uruguaiana

publicidade

O nível do rio Uruguai, nesta quarta-feira, no baixo Uruguai, em São Borja, Itaqui e Uruguaiana, segue subindo. A chuva na Fronteira-Oeste castiga ainda mais os ribeirinhos da região que padecem com as adversidades climáticas há pelo menos 50 dias. Com o avanço das águas, a extensão da linha do rio Uruguai tem 4.724 atingidos.

Em São Borja, o rio mede 15,01 m, 4,01 m acima da cota de inundação, mas crescendo em menor ritmo. Porém, superou a marca de outubro de 14,35 m. Há 1.512 pessoas afetadas, de 418 famílias fora de casa. Os 170 desabrigados estão sendo atendidos em 10 locais montados pelas autoridades e há ainda aqueles que permanecem em barracas por precaução. Os 1.342 desalojados estão em parentes e amigos. A orientação é de que os ribeirinhos fiquem fora de casa, salienta Moacir Tiecher, coordenador municipal da Defesa Civil.

Em Itaqui, o rio marca 12,15m, superando a cota de inundação que é de 8,30 m, e em elevação contínua de 4cm/h. Conforme relatório são 1.112 pessoas atingidas, dividindo-se em 96 casas volantes que foram mais de uma vez remanejadas no último mês e 304 moradias fixas alagadas ou em situação de risco. São 78 pessoas assistidas no Ginásio Castelo Branco e nas Escolas Otávio Silveira e Vicente Solés, além de 1.034 desalojados.

O prédio da Receita Federal segue alagado. Por medida preventiva, o DNIT irá interromper o tráfego na Ponte do Ibicuí, que liga Uruguaiana e Itaqui, a partir das 17h. A prefeitura cancelou uma série de shows que integrariam a Semana de Itaqui, em dezembro, devido à enchente. Também foram suspensas as Olimpíadas Rurais e a ação SME Presente, que retornará em 2024.

Em Uruguaiana, o rio mede 10,85 m, superando a cota de inundação que é de 8,50 m),e crescendo. São 2,1 mil atingidos, sendo 334 desabrigadas. As ruas Vasco Alves e General Vitorino, no Centro da cidade, estão interrompidas.

O coordenador da Defesa Civil municipal, Paulo Woutheres, reitera que as pessoas permaneçam fora das moradias atingidas e reforçou que as águas devem manter o crescimento no município. A projeção é de que até o sábado, o rio supere os 12,15 m, marca da segunda maior cheia da história da cidade. Um drive-thru solidário, em frente à prefeitura, apoiado pelo Exército Brasileiro, arrecada das 9h às 19h, donativos junto à população. O apelo é por café, biscoitos, achocolatado e leite.

Já no Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul, o rio Uruguai mantém o recuo desde Itapiranga até Garruchos. Em Garruchos, a corrente de água está com o nível em 18,30m, ainda superando a cota de inundação, que é de 15 m, mas baixando.

Em Barra do Quaraí, divisa com o Uruguai, o rio Quaraí mede 8,78 m, superando em 28 centímetros a cota de cheia, e voltando a subir. Há 18 famílias, 59 pessoas, desalojadas e duas desabrigadas que são assistidas pelo município e aguardam pelo retorno às casas.

Veja Também