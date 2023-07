Nível do Sinos na Praia do Paquetá está em declínio lento em Canoas

publicidade

O Rio dos Sinos já está baixando em Canoas. A última medição feita hoje pela manhã pelas equipes da Defesa Civil marcava 1,85m, e na tarde de domingo estava em 1,88m. Ele reduziu 3 centímetros nas últimas 24 horas.

De acordo com a Administração, não há desabrigados acohidos nos ginásios da Prefeitura. A informação é de que em torno de seis famílias saíram do Paquetá e estão em casas de familiares, em razão das águas que tomaram as ruas da Prainha. A Prefeitura segue mantendo as medidas de monitoramento e medição do nível do Rio, bem como auxílio para os canoenses que necessitarem.

Em Sapiranga, o Rio dos Sinos ainda se encontra em situação de transbordo, e por causa das condições do vento se encontra represando água na região entre Sapiranga, Campo Bom e Novo Hamburgo, impedindo a vazão.

Conforme dados da Defesa Civil, a tendência é de declive lento da água, com expectativa de normalizar o nível entre a quarta e quinta-feira. No domingo uma família ribeirinha de sete pessoas, que residem no bairro Porto Palmeira, foi removida pela Defesa Civil e Bombeiros para o abrigo de emergência da Prefeitura.