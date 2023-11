Nível do Sinos preocupa e coloca equipes em alerta

publicidade

A quantidade de chuva que atingiu as cidades da Região Metropolitana e Vale do Sinos na quarta-feira fez o nível do Rio do Sinos aumentar em alguns pontos, fazendo com que ele saísse da calha em alguns trechos. Em Taquara, equipes da Defesa Civil continuam em monitoramento constante, pois o Sinos saiu da calha, mas ainda não avançou nenhuma residência. Por enquanto, não há risco imediato de remoções de moradores, mas caso isso seja necessário, há equipes da Prefeitura de plantão para atuar quando for preciso.

Da mesma forma acontece em Sapiranga, onde o Sinos avançou sobre as ruas do bairro Porto das Palmeiras (foto). De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Município, Sírio Baum, o ginásio Dr. Décio já está pronto para receber os moradores caso seja necessário. Em Campo Bom o nível do Sinos está em 6,37m. Ele sai da calha quando atinge os 7,20m. Em Novo Hamburgo, choveu 60mm em 24 horas e o nível do Rio dos Sinos está em 6,25m, demonstrando estabilidade no momento.

Sapucaia do Sul registrou um acumulado de chuvas nas últimas 24 horas de 62,5mm e o nível do Rio do Sinos está em 4,15m. O arroio José Joaquim está em elevação, mas não saiu da calha. Esteio registrou um acumulado de chuvas de 48,4mm em 48 horas. Em Canoas, o Rio na Praia do Paquetá também saiu do leito, mas as famílias seguem todas em suas residências. Defesa Civil monitora a situação. A chuva acumulada das últimas 24hs foi maior no bairro São Luis, de 46,8mm