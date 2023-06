Nível do Sinos segue baixando e rotina volta ao normal nas cidades da região do Vale

publicidade

A cidade de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, está com 110 pessoas abrigadas no Ciep e outras 29 pessoas na Igreja Mevam, em Lomba Grande. O restante dos moradores já retornou para suas casas com a baixa do nível do Rio dos Sinos. O pico foi 370 pessoas alojadas em quatro abrigos espalhados pelo Município.

Às 10h desta quinta-feira (22), nível do rio havia baixado para 6,84 metros, depois de atingir 8,03 metros na madrugada de segunda-feira (19), volume máximo, segundo dados da Defesa Civil. Em São Leopoldo, a situação é a mesma. Apesar de elevado, o nível do Rio dos Sinos segue em declínio.

Na noite de quarta-feira (21), de acordo com a medição na régua do Serviço Geológico Brasileiro, instalada na rua da Praia, a marca chegava a 5,49m. Considerando a telemetria, o rio baixa aproximadamente 2 centímetros por hora. Mesmo com o clima chuvoso, o volume não está interferindo na vazão e a tendência é de permanecer em declínio em todas as regiões.