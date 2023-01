Nível dos rios da Região Metropolitana se eleva novamente com chuva, mas situação segue crítica

publicidade

A estiagem que assola o Rio Grande do Sul continua a causar efeitos nos níveis e na vazão dos principais rios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Apesar da chuva do último final de semana trazer um alívio como há semanas não se via nos cursos d'água, a situação geral ainda requer atenção, pois a correnteza segue considerada baixa, o que pode prejudicar a captação e o consequente abastecimento. Dias seguidos de sol e temperaturas altas, como os que se projetam para esta semana, também podem reduzir novamente a vazão.

No município de Gravataí, a régua de medição do Balneário Passo das Canoas, popular destino de lazer dos moradores da região, mantida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), teve, na manhã desta segunda-feira, o registro de 1,48 metro, o maior dos últimos 45 dias até o momento, e em tendência de estabilização. Embora não tenha chovido hoje, o nível do Gravataí subiu ainda graças aos efeitos dos 35,2 milímetros de precipitações registrados no sábado na medição.

Já em Alvorada, a régua fluviométrica da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Corsan apresentou medição de 1,58 metro, também o maior até agora desde dezembro de 2022. A chuva na sexta-feira foi ainda mais significativa neste local, alcançando 45,4 milímetros. No rio dos Sinos, no Centro de São Leopoldo, a aferição registrada pelo Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) foi de 81 centímetros, depois de alcançar 96 centímetros na noite de domingo, maior marca em nove dias.

Em Novo Hamburgo, a Companhia Municipal de Saneamento (Comusa) registrou 2,69 metros em sua estação de captação hoje. Na Capital, a régua da Sema no Guaíba, localizada no Cais Mauá, no Centro Histórico, é a que mais registra comportamento oscilante. Nesta segunda-feira pela manhã, o nível medido era de 54 centímetros, porém, no domingo, a marca alcançou 73 centímetros. Na sexta, mais recente episódio de chuva forte, caíram 11,4 milímetros no local.

O comportamento de alta, porém, é menos relacionado à precipitação local e tem mais a ver com o fluxo de seus afluentes, que também foi maior. De qualquer forma, ambas as marcas medidas pela régua estão distantes dos 80 centímetros considerados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) para uma situação de pleno abastecimento em Porto Alegre. No entanto, este valor este ainda não foi registrado em 2023.

