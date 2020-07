Número de internados aumenta e Santa Casa de Uruguaiana amplia medidas de prevenção à Covid-19

publicidade

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana (HSCCU), na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, institui a partir desta quinta-feira, novas medidas de prevenção, visando a segurança e proteção de profissionais da saúde, colaboradores, pacientes e populares. A decisão é uma resposta ao novo coronavírus considerando o aumento do número de casos no município e de internações por Covid-19 no mês de julho, em relação ao mês anterior.

Entre as ações de controle estão a proibição da presença de familiares ou acompanhantes no aguardo de pacientes internados, em exames ou procedimentos nas recepções ou a permanência de pessoas agrupadas no pátio do hospital. As visitas presenciais serão autorizadas somente para pacientes que não estiverem com acompanhantes, limitada a uma pessoa por dia, por no máximo 15 minutos.

O HSCCU sugere e incentiva as visitas virtuais, por meio de vídeochamadas ou ligações. Aos pacientes internados nas unidades UTI-Covid e Internação Covid, será disponibilizada visita virtual, por meio de tablets, na instituição. Também limitada a uma pessoa por dia, por no máximo 15 minutos, no horário compreendido entre 15h às 17h.

A presença de acompanhantes aos pacientes internados somente será permitida nos casos exigidos por lei (idosos, menores de idade e pessoa com deficiência) ou em caso de extrema necessidade, conforme avaliação da equipe multiprofissional. Deve-se dar preferência para acompanhantes que fiquem por período prolongado e que não pertençam aos grupos de risco, ou que apresentem sintomas gripais. Tanto acompanhantes quanto pacientes devem evitar a aglomeração e circulação em áreas comuns do hospital. A presença de acompanhantes aos pacientes que estiverem em atendimento na instituição, em todas as unidades, como Ambulatório de Especialidades e Diagnóstico por Imagem, somente será permitida também nos casos exigidos por lei ou em caso de extrema necessidade.

No Pronto Socorro e Oncologia (quimioterapia e radioterapia), não será permitido acompanhante nas salas de espera de triagem e de consultas. Também não será permitida a presença de acompanhantes na sala de quimioterapia, exceto se necessário.

As medidas podem ser alteradas de acordo com o cenário epidemiológico, que segue sendo monitorado diariamente pela instituição. No momento, a cidade conta com 144 pacientes positivados, sendo 50 ativos, além de dois internados, um em leito clínico e outro na UTI-Covid, intubado.