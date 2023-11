Número de moradores afetados pela cheia em Taquara sobe para 3,5 mil

publicidade

Cerca de 3,5 mil moradores foram afetados pela enchente que atingiu o município de Taquara neste final de semana. O número leva em consideração pessoas desabrigadas, desalojadas ou que tiveram suas casas inundadas. Do total de atingidos, 122 moradores estão acolhidos entre o ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (Ciep) e o Albergue Municipal. No Loteamento Olaria, no Bairro Empresa, continuam alagados alguns trechos das ruas Miraguaí, Passo Fundo, Nonoai, Vicente Dutra, Olaria e Selivio Haack.

A situação também grave foi registrada no bairro Santa Maria, em que o nível do Rio Paranhana subiu, atingindo todas as ruas. A enchente neste bairro foi a maior desde 1982. Na manhã deste domingo, a energia elétrica, cortada no sábado por segurança, foi restabelecida. O bairro Eldorado também foi bastante atingido e os moradores aproveitam o tempo seco de domingo para limpar as casas, e tentar recuperar móveis e eletrodomésticos. O secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler, aponta que a pasta está concluindo a avaliação dos danos a partir de dados de georreferenciamento.

Ainda neste domingo (19), a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania iniciou a busca ativa por todos os moradores afetados nos bairros Empresa, Santa Maria e Eldorado. Segundo o secretário Maurício Souza Rosa, o objetivo é contabilizar o total da população atingida pela chuva, para apurar o que foi perdido por cada pessoa, e quais serão as ações futuras de assistência social.

Para atender a população desabrigada, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania faz o pedido de doações de produtos de limpeza e higiene. A comunidade também poderá doar alimentos e fraldas P, M e G. As doações podem ser entregues na Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (Ciep), na Rua Osvaldo Cruz, 225, Bairro Empresa.