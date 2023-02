Número de mortes sobe para 40 após temporal no litoral de SP

publicidade

O número de mortos no litoral de São Paulo por conta das fortes chuvas do último fim de semana subiu para 40, conforme o balanço divulgado pelo governo estadual na tarde desta segunda-feira. A maioria das mortes — 39 — ocorreu em São Sebastião. Desmoronamentos afetaram bairros na costa sul da cidade, em especial a Vila Sahy. Já o município de Ubatuba registrou a morte de uma menina de 7 anos devido ao deslizamento de uma pedra. No total, sete corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento.

Na tarde desta segunda, o governo de São Paulo estimava em 40 o número de desaparecidos. As buscas acontecem desde domingo (e agora contam com a presença de 600 profissionais. As vítimas resgatadas com vida estão sendo socorridas. A Secretaria de Estado da Saúde informa que 18 adultos e cinco crianças, vítimas das chuvas, foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte. Desse total, seis estão em estado grave, e 13, estáveis. Outros dois pacientes já receberam alta hospitalar, e outras duas, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris.

Chuva

A chuva em um período de 24 horas é considerada a maior da história do país. Ela não apenas causou deslizamentos mas também afetou o fornecimento de água e o funcionamento das estradas e provocou o cancelamento de festas de Carnaval. As cidades do litoral norte, além de Bertioga, na Baixada Santista, entraram em estado de calamidade pública.

Água

Os técnicos da Sabesp continuam a trabalhar para o restabelecimento dos sistemas de abastecimento de água. Em São Sebastião e Ilhabela, 39 caminhões-tanque da companhia realizam o abastecimento emergencial até a regularização total dos sistemas. A produção de água em Maresias já foi retomada, e mais de 8.000 imóveis já estão com o abastecimento em recuperação (Maresias e Barra do Una).

Em Caraguatatuba e Ubatuba, o sistema de abastecimento continua em processo de recuperação. Ao todo, 104 técnicos da companhia estão empenhados nesse trabalho, com o apoio de caminhões de hidrojateamento e alto vácuo, seis retroescavadeiras e outros veículos.

Ajuda humanitária

O Fundo Social de São Paulo recebe doações para as vítimas das chuvas do litoral norte paulista. As principais necessidades, segundo a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, são alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso. As entregas podem ser feitas no depósito do FUSSP, localizado na avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. O fundo também disponibilizou duas contas bancárias para os interessados em fazer depósitos, transferência ou Pix para auxiliar as famílias desalojadas ou desabrigadas.

Estradas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) visitou, na tarde desta segunda-feira, trechos da rodovia Rio-Santos que estão total ou parcialmente interditados por conta das fortes chuvas que atingiram o litoral norte. A região que vai da Barra do Sahy até Boiçucanga, no município de São Sebastião, está ilhada por causa das interdições. Esse trecho da rodovia engloba, além de Barra do Sahy e Boiçucanga, as praias da Baleia e Camburi, e está completamente interditado devido a quedas de barreiras.

Neste momento, as seguintes rodovias administradas pelo DER estão com pontos de interdição total e parcial:

Total

Rio-Santos

Km 157 ao 162 – queda de barreira

Km 174+500 – queda de barreira

Parcial

Rio-Santos

Km 61 – queda de barreira; Km 66 – queda de barreira; Km 84 – queda de árvore; Km 87– queda de barreira e árvores; Km 95 – alagamento; Km 95 e 96 – queda de barreira; Km 116 – queda de barreira; Km 136 a 142 – queda de barreira e árvores; Km 164 – queda de barreira; Km 180 – queda de árvore; Km 188 – erosão; Km 237 – queda de barreira.

Mogi-Bertioga

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) continua interditada, em razão de rompimento de tubulação na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido a queda de barreira; e no km 87, devido a erosão. Uma equipe do DER esteve no local e avalia as obras emergenciais que serão necessárias para a recuperação da via. Caso seja necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes (SP-160 e SP-150). Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na praia do Juquehy, o acesso a uma rota alternativa pela rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy.

Rodovia dos Tamoios – Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) – Sem interdições