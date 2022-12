Natal do Bem do Iguatemi supera R$ 100 mil em doações

publicidade

O Natal do Bem do Iguatemi Porto Alegre já superou a marca dos R$ 100 mil em doações em um mês. A solidariedade é o foco da campanha, que nesta edição apoia três instituições beneficiadas: Família Atos 29, Instituto Mont’Serrat e Santuário Voz Animal. As doações podem ser realizadas até o dia 6 de janeiro.

Escolhidas pelos próprios clientes, por meio de uma pesquisa, as três entidades beneficiadas atuam em Porto Alegre e na Região Metropolitana. A Família Atos 29 é um projeto que acolhe jovens egressos de lares e abrigos onde já não podem ser mais acolhidos em função de terem atingido a maioridade. A instituição oferece moradia, alimentação e higiene, assistência social, atendimento psicológico e incentivo a estudos e profissionalização.

A unidade Sabiá do Instituto Mont’Serrat (@institutomontserrat) assiste crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco, em regiões de extrema pobreza, promovendo ações socioassistenciais, educativas, culturais e esportivas para que essas crianças tenham perspectivas e vivências de qualidade de vida.

E o Santuário Voz Animal trabalha com animais de pequeno, médio e grande portes, vítimas de maus-tratos e abandono. Atualmente a instituição abriga mais de 300 animais e busca oferecer a eles qualidade de vida dentro daquilo que seria o mais próximo de sua natureza.

Para contribuir com as instituições, basta adquirir ingressos solidários na bilheteria junto ao parque de diversões natalino montado no shopping. Cada ingresso dá direito a brincar na árvore de Natal, na piscina de bolinhas ou no carrossel. O valor vai direto via PIX para a conta da instituição escolhida na bilheteria e os ingressos são válidos até 6 de janeiro, quando encerra a campanha. Outra forma é a doação espontânea de qualquer valor, por meio do site .

Além dos três brinquedos na Praça Erico Verissimo, o pula-pula do Natal sem Fome, instalado próximo da Cobasi, no 1º piso, é também um convite à diversão solidária. Para brincar, os clientes poderão optar por doar um alimento não perecível ou fazer um PIX de R$ 2 para a ONG Ação Cidadania – organizadora do Natal Sem Fome. As demais atrações (xícaras giratórias, balanço, piano de chão, gira-gira e trenzinho escorregador) são gratuitas.

“O Natal é um período de comemoração e também de reflexão sobre como podemos unir esforços para contribuir com quem mais precisa. Mais uma vez, o shopping busca propagar este momento de fazer o bem e convida seus clientes a participar de uma grande corrente de amor, ajudando instituições que estão fazendo diferença na sociedade”, reforça a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos.

A presença do Papai Noel, os Desfiles de Natal e a tradicional árvore decorada, que, neste ano, vem na forma de um brinquedo giratório com 11 metros de altura, complementam as ações oferecidas pelo shopping nas festividades.