Natal Solidário distribui 14 toneladas de alimentos a 1,1 mil famílias em Porto Alegre

Uma grande ação de solidariedade envolvendo diversos parceiros foi realizada na manhã deste sábado, em três ilhas de Porto Alegre. As doações de cestas básicas, brinquedos e kits de lanches do Natal Solidário, ação idealizada pelo Gabinete da Primeira-Dama do Rio Grande do Sul, foram realizadas em espaços comunitários da Ilha do Pavão, Ilha Grande dos Marinheiros e Ilha das Flores. Ao todo, 962 crianças e 1.120 famílias em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas no somatório dos três locais, somando 14 toneladas de alimentos.

A ação teve o apoio de órgãos a exemplo da Defesa Civil Estadual, que auxiliou na logística, e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do RS (Crea-RS). “Ficamos muito felizes em colocar esta ação de pé. Era também uma questão pessoal minha, levar este carinho e afeto às pessoas que mais precisam. A fome é muito violenta em todos os lugares, então estas doações vêm para amenizar um pouco este sofrimento”, disse a primeira-dama do Estado, Sônia Vieira.

As movimentações nos locais de doações iniciaram logo cedo, com longas filas se formando. No entanto, a distribuição às famílias previamente cadastradas foi rápida e muitas pessoas foram aos respectivos centros comunitários para retirar os materiais. “Toda esta dinâmica, desde a confecção das cestas, até sua distribuição, foi pensada com muito carinho, com apoio de todos os parceiros. Você consegue enxergar a alegria e a esperança de cada um, e isto acalma nosso coração”, comentou ela.

O coronel Júlio César Rocha Lopes, chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, acompanhou as doações. “Esta campanha do Natal Solidário ocorre justamente para trazer um pouco de conforto e alimento para estas pessoas moradoras das ilhas. Em muitos casos, esta cesta básica vai ser a única que elas terão, principalmente nesta época de Natal. A campanha é exitosa porque muitas mãos trabalham em conjunto”, pontuou ele. De acordo com o coronel, por volta de 30 servidores da Defesa Civil se envolveram na ação.

A cuidadora Edilene de Oliveira Rocha e sua mãe, a aposentada Juscelena de Oliveira, foram beneficiadas pela ação. Com um pequeno carrinho, elas carregavam uma cesta básica pela rua do Pescador, na Ilha das Flores, a última parada das doações. Ambas moram próximas do local onde houve a distribuição. “Acho que isto vai nos ajudar bastante neste final de ano”, comentou Juscelena, dizendo que o material arrecadado vai auxiliar na alimentação de seus cinco bisnetos.

Beneficiados por local

Ilha do Pavão: 114 crianças e 120 famílias

Ilha Grande dos Marinheiros: 750 crianças e 650 família

Ilha das Flores: 98 crianças e 350 famílias