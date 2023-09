Navio-patrulha Benevente, da Marinha do Brasil, permanece exposto até este domingo em Porto Alegre

A chuva deste domingo não impede a exposição ao público em geral do navio-patrulha Benevente, da Marinha do Brasil, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Considerado o Patrulheiro dos Mares, o navio chegou ao porto da Capital no sábado, e deixa o local neste domingo. Com 41 militares a bordo, o Benevente tem a função de realizar missões de inspeção naval, salvamento e resgate em águas brasileiras, além de estar equipado com armamentos como um canhão, com capacidade de 120 tiros por minuto e alcance máximo de 10 quilômetros, além de duas metralhadoras de 20 milímetros, alcance de até três quilômetros e até 450 tiros por minuto. A entrada é gratuita até às 18h.

“Os navios da Marinha subordinados ao 5º Distrito Naval fazem seguidamente esta travessia entre Rio Grande, a Lagoa dos Patos e Porto Alegre, mantendo esta importante hidrovia para o Rio Grande do Sul. Porto Alegre é uma cidade que mantém uma grande mentalidade marinha, em razão do Guaíba, e buscamos tirar as principais dúvidas das pessoas em relação à história dele e seu funcionamento”, afirmou o comandante do navio, o capitão de corveta Fábio Bento Marão. Lançado ao mar em 1984, o Benevente foi construído na Inglaterra, e incorporado à Marinha daquele país no ano seguinte. Em 1998, o navio ingressou na marinha brasileira, atuando hoje nos litorais gaúcho e catarinense. Com comprimento total de 47,6 metros, a embarcação desloca até 720 toneladas e navega à velocidade de 10 nós, ou 18,5 quilômetros por hora.