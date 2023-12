No RS, a ação Papai Noel dos Correios é prorrogada até 15 de dezembro

publicidade

O Natal está chegando e ainda dá tempo de participar da campanha dos Correios e contribuir com a alegria de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação Papai Noel dos Correios foi prorrogada até 15 de dezembro no Rio Grande do Sul. Mais de 2.500 cartinhas ainda aguardam madrinhas e padrinhos.

No RS, 17 mil crianças escreveram para o Papai Noel dos Correios. Até o momento, mais de 14 mil cartinhas já foram adotadas. No entanto, apenas cerca de 7 mil presentes foram entregues pelos padrinhos e madrinhas nas agências participantes. O item mais pedido pelas crianças gaúchas são bicicletas.

Quem já adotou os pedidos deve entregar os presentes até o dia 15 de dezembro nos pontos de recebimento das 41 cidades gaúchas que integram a ação neste ano.

Essa etapa é essencial para que os sonhos das crianças sejam realizados neste Natal. Os pacotes devem ser feitos com embalagem reforçada e o código da carta deve ser escrito de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário correto.

Em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo a adoção das cartinhas pode ser feita de forma presencial, nas agências centrais ou pelo site blognoel.correios.com.br . Nas demais cidades participantes, a campanha está sendo realizada exclusivamente no formato presencial. Nestes locais, os moradores devem procurar a agência central dos Correios para conhecer as cartinhas e escolher o pedido que preferir.

Municípios do RS que participam da Campanha em 2023:

Alegrete, Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Camaquã, Canela, Canoas Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Getúlio Vargas, Gramado, Guaíba, Guaporé, Ijuí, Montenegro, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, São Borja, Tramandaí, Uruguaiana, Vacaria, Venâncio Aires, Viamão.