Noite Italiana de Antônio Prado ocorre nos dias 17 e 24

A 39ª Noite Italiana de Antônio Prado será realizada neste sábado, dia 17, e no próximo dia 24, no Centro de Eventos do município. A festa terá diversos pratos da gastronomia típica, como polenta brustolada, frango a passarinho, queijos e salames, além de vinhos e sucos. No primeiro sábado, as atrações musicais serão os grupos Zô Scarpon e Rodeio. No outro, a animação estará a cargo dos grupos Ragazzi Dei Monti e Balanço Fandangueiro. O destaque fica por conta dos mascotes Nono Valentin e Nona Valentina, que participarão dos dois dias de festa.

A realização da Noite Italiana é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Antônio Prado. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.minhaentrada.com.br.