Nova edição do Encontros de Gentileza acontece neste sábado em Novo Hamburgo

Ocorre neste sábado, mais uma edição do Encontros de Gentileza realizado pela Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo (Secult), com parceria entre o Instituto Arlindo Ruggeri e Associação Pró Dança.

O Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno será palco desta edição que será um grande evento online, com programação para todos os gostos, nas mais diversas linguagens e expressões artísticas, das 10h às 17h, pelo Facebook e Youtube da Secult. Na grade de programação, apresentações musicais como Sérgio Machado, Gabi Nogueira, Xande Santos, Verte e 50 Tons de Pretas. O diferencial desta edição, é a campanha “Abrace um Artista”, que está propondo a arrecadação de alimentos e materiais de higiene para a classe cultural, tão afetada com a pandemia da Covid-19.

O secretário da Cultura, Ralfe Cardoso, reforça a importância da atividade. “O Encontro de Gentileza é uma iniciativa da Cultura que agora ganha mais importância, a solidariedade. Buscamos arrecadar cestas básicas para artistas e trabalhadores do setor cultural que vem passando dificuldades em função da pandemia”, ressalta. Mas não é só isso, a fim de facilitar e ampliar o engajamento, foi lançado um Pix, em nome da Instituição Arlindo Ruggeri, para depósito em dinheiro, onde os valores arrecadados serão revertidos em cestas de alimentos e materiais de higiene. Chave Pix: 02.313.296/0001-26. Outra alternativa para contribuição é transferir ou depositar direto para a conta em nome do Instituto Arlindo Ruggeri no banco Sicredi, agência 0101, C/C 82761-8, CNPJ: 02.313.296/0001-26.

Durante este dia 26, diversas ações acontecerão espalhadas no município em prol do evento. Ressalta-se também que, toda a atividade será feita respeitando os protocolos de segurança da Covid-19.