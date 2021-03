Nova estação de tratamento de esgoto entra em fase de testes em Novo Hamburgo

publicidade

Responsável pelo tratamento de água e Esgoto de Novo Hamburgo, a Comusa deu início à fase de testes e pré-operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vila Palmeira com a ligação de esgoto cloacal da localidade. A estrutura, que teve suas obras iniciadas em 2019, vai beneficiar mais de 5 mil pessoas que moram na região, trazendo melhorias e ampliação no saneamento básico para a vila, assim que der início à operação.

Ao todo, foram aproximadamente R$ 4,8 milhões investidos no projeto que tem uma tecnologia única no município. “Esse sistema é de uma ETE compacta, que já vem pronta e só precisa ser montada no local de operação. A estação vai ter um impacto muito positivo para toda a comunidade”, comenta o vice-prefeito e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders.

Veja Também