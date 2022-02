Nova Petrópolis disponibiliza transporte para grupos de doadores de sangue

publicidade

A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis busca doadores de sangue para o Hemocentro Regional de Caxias do Sul. Será disponibilizado transporte aos doadores em dois sábados do mês de fevereiro, nos dias 5 e 19. O Hemocentro Regional atende à demanda da rede pública e o sangue doado pelos grupos nas duas datas ficará à disposição do Hospital de Nova Petrópolis.

Os doadores devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelo telefone (54) 3298-2650 para confirmar vaga. Quem desejar doar no dia 5 de fevereiro, tem até o dia 3 para confirmar sua presença. Já as vagas para o dia 19 de fevereiro estarão disponíveis até o dia 17. Nos dois dias, a previsão é de saída às 7h30, em frente à Secretaria de Saúde.

Conforme a secretária adjunta de Saúde e Assistência Social, Crislei Gerevini, a doação é de extrema importância, visto que o estoque do Hemocentro Regional está baixo. Além disso, a aproximação do feriadão de Carnaval também preocupa. “Vale ressaltar que o sangue doado pelos moradores de Nova Petrópolis ficará à disposição do Hospital do município”, completa a secretária adjunta.

Além de contribuir com os estoques, os doadores de sangue são beneficiados com uma série de exames, realizados antes e após a coleta.

