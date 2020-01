Nova Petrópolis sedia a 47ª Festa do Figo neste final de semana

publicidade

A 47ª Festa do Figo acontece neste sábado e domingo na localidade de Linha Brasil, em Nova Petrópolis e terá diversas atrações. O evento terá comercialização de frutas in natura, diversos produtos a base de figo, chopp, produtos coloniais, feira de máquinas e implementos agrícolas, flores, artesanato, distribuição de mudas de figueiras, apresentação de dança folclórica, festival de bandas com os grupos 0800, Miramar Show, Brilha Som e Barbarella, entre outras atrações.

A administração da festa estima um público superior a 15 mil visitantes para esta edição, que terá cerca de 450 expositores. O evento terá entrada franca e estacionamento gratuito. Maiores informações estão disponíveis na página da festa no Facebook.