Nova ponte entre Brasil e Argentina receberá investimentos de R$ 80 milhões em 2023

Com a expectativa de viabilizar uma nova rota comercial do Mercosul, integrando e promovendo o transporte de cargas entre o Brasil e a Argentina, o projeto de construção da ponte internacional que ligará os municípios de Porto Xavier, na região do Alto Uruguai, e San Javier, na Argentina, deve ganhar forma. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que o projeto de construção da ponte teve o contrato assinado e a ordem de serviço emitida.

De acordo com o DNIT, a empresa responsável trabalha nos estudos ambientais e na elaboração dos projetos executivos de engenharia. Após a conclusão dessa etapa, começará a execução da obra. O prazo do contrato é até março de 2027. Com 950 metros de extensão, a ponte que ligará o município gaúcho de 10 mil habitantes à cidade irmã argentina passará sobre o Rio Uruguai e tem investimento previsto em R$ 220 milhões, sendo R$ 80 milhões previstos para serem executados em 2023.

Conforme o Ministério dos Transportes, o prazo para a elaboração dos projetos de engenharia e da execução da obra é de três anos e 11 meses. Contratada pelo DNIT, a Coesa Construção e Montagens S.A. será responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia. A empresa também executará todas as intervenções da ponte, que incluem os acessos em ambas às margens — 900 metros do lado brasileiro e 500 metros do lado argentino.

Ficará a cargo da empresa o cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental, além do apoio aos serviços de desapropriação, remoção e reassentamento e da infraestrutura completa dos complexos integrados de fronteira, na BR 392. Atualmente, a ligação entre os municípios vizinhos é feita por uma balsa. A construção da nova estrutura é aguardada há mais de 40 anos.

