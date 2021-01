Nova prefeita de Santa Cruz do Sul anuncia 33 prioridades para os primeiros 100 dias

publicidade

A nova prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany (PP), elaborou uma carta-compromisso com 33 metas para os primeiros 100 dias de sua gestão. O documento apresenta a divisão por cada uma das áreas da Administração. As prioridades incluem a criação do Conselho de Voluntários Pró-Desenvolvimento, a viabilização de novas linhas de crédito a juros baixos pelo Banco do Povo e a retomada do atendimento 24 horas no Complexo de Saúde Ignez Irene Moraes, também conhecido por Hospitalzinho, no bairro Santa Vitória, na zona sul da cidade.

O documento conta com a assinatura da prefeita Helena, do vice Elstor Desbessell (PL), dos 13 secretários municipais e do procurador-geral do município. A volta do plantão 24 horas no Hospitalzinho será a primeira medida a sair do papel. A assinatura do termo aditivo com o Hospital Ana Nery, que administra a unidade de saúde, ocorreu em ato solene nas dependências da estrutura na tarde desta segunda-feira. O atendimento no local foi reduzido em abril de 2017, sob alegação de falta de demanda.

O transporte coletivo urbano também está entre as pautas que receberão atenção na largada da gestão. A carta-compromisso prevê a realização de estudos para promover a sustentabilidade financeira do serviço e garantir “uma tarifa justa para o cidadão”. O documento ainda contempla outro compromisso de campanha de Helena: a realização de uma assembleia com os servidores municipais para discutir demandas da categoria, como revisão da Lei dos Vales e implantação de plano de saúde.

O combate à pandemia e a preparação para uma possível estiagem também estão nas prioridades dos novos governantes. A relação de metas inclui tratativas com os hospitais para habilitação de novos leitos, inclusive de UTI, e a abertura e ampliação de aguadas e açudes no interior do município, além de expansão das redes hídricas.

