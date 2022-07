Nova Santa Rita adere a projeto que fomenta gosto pela leitura

publicidade

Os estudantes e a comunidade em geral de Nova Santa Rita têm, a partir de agora, acesso ao BiblioSesc, um programa de incentivo à leitura que oferece gratuitamente o empréstimo e a consulta de livros, revistas e jornais. A biblioteca volante, com cerca de 3 mil títulos, atenderá os bairros Califórnia e Berto Círio.

De acordo com a secretária de Educação do município, Maria Rita Feijó, o veículo visitará inicialmente as escolas Campos Salles, Paulo Freire e Victor Aggens. Ao assinar o termo de cooperação nessa quarta-feira, o prefeito Rodrigo Battistella, ressaltou a importância da ação entre a comunidade. “A leitura estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, a habilidade da escrita, leva a pessoa a ampliar os seus horizontes, além de auxiliar no pensamento crítico".

O público terá acesso gratuito a uma série de obras, como clássicos da literatura, livros de aventura, ficção, romance, suspense e histórias em quadrinhos. Para realizar o empréstimo, é obrigatório levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. O prazo para a devolução dos livros é de 15 dias.

O atendimento ocorre de forma intercalada, uma semana em cada um dos bairros. Haverá alteração no serviço durante a Feira do Livro, quando a biblioteca estará no Olmiro Brandão. O funcionamento acontece das 10h às 12h30min e das 13h30min às 18h.

