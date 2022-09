Nova Santa Rita dá início a processo de regularização fundiária

publicidade

O prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, assinou a homologação da licitação que dará início ao processo de regularização fundiária na cidade. “Serão mais de mil famílias que poderão dar início ao processo para regularizar seus terrenos. É a nossa primeira etapa. Agora, estamos em fase de organização. Já temos a empresa e a ideia é que seja iniciado o processo em meados de outubro”, explica o líder do Executivo. É a primeira vez, em 30 anos, que Nova Santa Rita iniciará a implementação do processo no Município.

Demanda antiga, a iniciativa começará pelo Loteamento Popular (LotPop). “É algo histórico, nunca antes feito, e que dará qualidade de vida a essas pessoas, que terão suas propriedades registradas, com todo apoio do poder público. O LotPop, por exemplo, existe há cerca de 20 anos e, a partir de agora, os moradores terão seus títulos de propriedade”, enaltece, acrescentando que o registro das áreas promove a cidadania. Somente na área, de acordo com levantamento prévio, são cerca de 400 lotes.

“Nós, como prefeitura, faremos a primeira abordagem, que é o cadastramento social. Depois disso, entra a instituição que fará o levantamento da parte técnica. A terceirizada tem 12 meses para finalizar a regularização dos mil lotes”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Juliano Furquim. O investimento do Executivo é de R$ 370 mil.

Veja Também