Nova Santa Rita promove concurso para agente administrativo

A Prefeitura de Nova Santa Rita recebe, até o dia 23 de julho, as inscrições para concurso público que visa o preenchimento de 10 vagas para agente administrativo de nível médio. Duas vagas do concurso estão destinadas à pessoas com deficiência (PcD). A remuneração, para carga horária de 40h semanais, pode chegar a R$ 2.544,61 com benefícios. Com taxa de R$ 65,00, a realização da prova está prevista para agosto e será composta por oito questões de raciocínio lógico, 10 de legislação, 10 de língua portuguesa e 12 de conhecimentos específicos. O edital completo está disponivel no site do Instituto Brasileiro de Seleção e Projetos (Ibrasp), organizador do certame.

O prefeito Rodrigo Battistella frisa que o processo seletivo é fundamental para manter a qualidade do serviço público, uma vez que os profissionais que passarem atuarão de forma contínua no Executivo. "O processo seletivo é uma forma transparente e isonômica para admissão de novos colaboradores."

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (51) 3226-8896, de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h. O Ibrasp também disponibiliza o e-mail contato@ibrasp.org.br para contato dos candidatos, bem como o atendimento presencial no endereço Largo Visconde do Cairu, 12, sala 601, no Centro Histórico de Porto Alegre.

*Com informações da correspondente Fernanda Bassôa

