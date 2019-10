Nova sede do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar será inaugurada hoje

publicidade

Será inaugurada nesta quinta-feira, às 15h, a nova sede do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º BRBM), no entroncamento da BR 470 com a RS 813, em Garibaldi. A nova sede, de 952 metros quadrados, foi construída no período de um ano e três meses, no bairro Fenachamp, em um terreno de 2,5 hectares cedido pelo município de Garibaldi. O prédio custou aproximadamente R$ 2 milhões. A obra representa a união de esforços das prefeituras de Garibaldi e Carlos Barbosa, Brigada Militar, empresários da região e voluntários.

A sede conta com instalações administrativas, alojamentos masculinos e femininos, auditório, almoxarifado, escolinha de trânsito, salas de ensino e treinamento. No local, trabalharão cerca de 50 policiais do 3º BRBM, unidade que administra o policiamento rodoviário da Serra Gaúcha, região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte do Estado. Também terão como base nas novas instalações o Pelotão Rodoviário de Garibaldi e o Pelotão de Operações Especiais do 3º BRBM.

O 3º Batalhão Rodoviário é dividido em três companhias, 8 pelotões e 17 grupos, espalhados pela Serra Gaúcha, região Metropolitana, Hortênsias, Vale dos Sinos, Vale do Caí e Litoral Norte.

O 3º Batalhão teve sua sede transferida de Bento Gonçalves, junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o município de Garibaldi, pois em 2015 a BR 470 foi devolvida para os cuidados da União. Com isso, a PRF passou a ser responsável pelo trecho. O prédio administrativo da União, no entanto, continuava ocupado pelo 3º BRBM. Em 2018, a chefia da PRF solicitou o espaço para instalar também as atividades administrativas da instituição.