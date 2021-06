Novas redes de distribuição de água atendem comunidades do interior de Caxias

publicidade

A entrada em operação de duas novas subadutoras do Sistema Marrecas, neste sábado, irá atender as comunidades de Bevilacqua, São Bráz e Fazenda Souza, todas no interior de Caxias do Sul.

Uma das subadutoras atenderá as comunidades de Bevilacqua, São José e São Bráz e tem capacidade para abastecer mais de 500 famílias. No total, 2,2 mil metros em tubos foram implantados. O investimento na obra foi de R$ 640 mil. A outra subadutora vai atender a comunidade do distrito de Fazenda Souza. A extensão total da obra é de 8,8 mil metros. O investimento foi de pouco mais de R$ 1 milhão.

O diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Gilberto Meletti, salientou que o principal objetivo dessa implantação é propiciar maior oferta de água, já que essas comunidades são abastecidas por poços artesianos. “Com essas extensões de rede, o Samae garante a distribuição adequada da água, principalmente no verão e em períodos de estiagem, momentos em que sabemos que essas comunidades sofrem em demasia”, lembrou Meletti.

O prefeito Adiló Didomenico frisou a importância da implantação da rede, destacando que o Samae se antecipa e já prevê a expansão daquela região do município. “Por ali vai passar um corredor de investimentos”, destacou o prefeito ressaltando os avanços que o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, no distrito de Vila Oliva, trará à região.

