Novembro termina com muito calor e sol, nesta quinta no RS

publicidade

O último dia de novembro e da chamada primavera meteorológica (trimestre de setembro a novembro), nesta quinta-feira, será marcado pelo calor. Uma massa de ar quente cobre o Rio Grande do Sul e atua com mais força na Metade Oeste e no Norte do estado.

O sol aparece em todas as áreas, embora com nuvens em diversas localidades. Na segunda metade do dia, pelo calor, não se pode descartar chuva isolada típica de verão, especialmente no Oeste gaúcho. A tarde será quente na esmagadora maioria das cidades com máximas elevadas no Oeste, parte do Centro, Noroeste e Norte gaúchos.

As mínimas rondam os 16ºC em Bagé, os 15ºC em Vacaria e os 12ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 33ºC em Alegrete, 34ºC em Santiago e 35ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 19ºC e 31ºC.

O período da virada do mês será marcado por temperatura muito alta em diversas áreas do RS, com tardes tórridas em parte do interior, à medida que uma massa de ar quente toma conta do estado, elevando acentuadamente a temperatura. O calor será mais intenso nesta sexta-feira, adverte a MetSul Meteorologia.

A temperatura já começou a subir e a quarta-feira já registrou forte calor em parte do interior gaúcho, mas as marcas mais elevadas são esperadas nesta quinta, na sexta e em parte do sábado, antes da mudança do tempo com chuva e temporais no final da semana. As máximas anotadas na tarde chegaram a 35ºC em Porto Xavier e Porto Vera Cruz.

Máximas ainda mais altas são previstas para esta quinta com temperaturas durante a tarde de 33ºC a 35ºC em diversos pontos do Centro para o Oeste, Noroeste e o Norte do estado. O pior do calor, porém, é previsto para a tarde de sexta, que em vários pontos do Centro para o Oeste e Noroeste gaúcho pode atingir valores tão altos quanto 38ºC a 40ºC.